V Berlinu prekinitev sodelovanja ZDA z WHO označili za razočaranje

Berlin, 30. maja - Odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prekinitvi sodelovanja ZDA s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) so v Berlinu ocenili za razočaranje in za korak nazaj na področju globalnega zdravja. Nemški minister za zdravje Jens Spahn se je ob tem na Twitterju zavzel, da bi EU v organizaciji prevzela vodilno vlogo.