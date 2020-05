Dvajseti Exit bo zaživel v sredini avgusta

Novi Sad, 30. maja - Kultni festival Exit, ki so ga sprva načrtovali julija, pozneje pa je bil zaradi epidemije koronavirusa skoraj odpovedan, bo v 20. izdaji zaživel med 13. in 16. avgustom. Za nov datum so se organizatorji odločili po predlogu srbske premierke Ane Brnabić, naj festivala ne odpovejo, ampak ga prestavijo na poznejši termin.