Pahor za Nedelo: Z Janšo tekmujeva in sodelujeva 30 let (30. 5.)

Ljubljana, 30. maja - Predsednik republike Borut Pahor je v pogovoru za Nedelo izrazil skrb, da se bodo s poglabljanjem gospodarske in socialne krize poglabljale tudi stiske ljudi. Želi si obnovitve zaupanja med vlado in opozicijo. O odnosu s premierjem Janezom Janšo pa je dejal, da tekmujeta in sodelujeta že 30 let, a da je med njima "elementarno spoštovanje".