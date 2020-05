Vreme: Dopoldne sončno, popoldne možne plohe

Ljubljana, 30. maja - Dopoldne bo razmeroma sončno, nato pa se bo oblačnost od severa povečala. Popoldne in zvečer bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.