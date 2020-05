Salzburžani do sedmega pokalnega naslova

Celovec, 30. maja - Nogometaši iz Salzburga so letošnji zmagovalci avstrijskega pokalnega tekmovanja. Na petkovi večerni tekmi na celovškem stadionu Wörthersee so zanesljivo premagali drugoligaško ekipo Austrio Listenau s 5:0 (2:0) ter osvojili sedmi naslov v tem tekmovanju. Prav vse lovorike so osvojili od sezone 2011/12.