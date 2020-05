Federer najbolje plačan športnik na svetu

New York, 29. maja - Švicarski teniški igralec Roger Federer je najbolje plačan aktivni profesionalni športnik na svetu za leto 2020, je v petek objavila ameriška revija Forbes. V zadnjih 12 mesecih je zaslužil 106,3 milijona dolarjev, od tega kar 100 milijonov dolarjev s sponzorstvi, med njimi so Barilla, Moet & Chandon, Rimowa, Rolex, Credit Suisse in Mercedes-Benz.