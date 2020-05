Klobucharjeva zanikala zavrnitev pregona policista, krivega za smrt Floyda

New York, 29. maja - Demokratska senatorka slovenskega rodu iz Minnesote Amy Klobuchar je zanikala, da je leta 2006 kot tožilka v Minneapolisu ni preganjala policista Dereka Chauvina zaradi streljanja na osumljenca. Chauvin je v torek izgubil službo, ker je klečal na vratu temnopoltega Georga Floyda, dokler ta ni umrl. Danes so ga tudi pridržali in ovadili za uboj.