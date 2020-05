V koaliciji ob ponudbi za sporazum z opozicijo poudarjajo pomen sodelovanja

Ljubljana, 29. maja - Koalicijske SDS, SMC, NSi in DeSUS poudarjajo pomen sodelovanja in partnerstva strank pri sprejemanju pomembnih odločitev, v tej luči pa pozdravljajo ponudbo opoziciji za podpis sporazuma o sodelovanju. LMŠ, Levica in SD so podpis sporazuma že zavrnile. Kot navajajo v SDS, je žalostno, da so raje kot sodelovanje izbrale politično obračunavanje.