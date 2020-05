Ministri EU o vlogi raziskav in inovacij za prihodnjo odpornost družb in gospodarstva

Bruselj, 29. maja - Ministri držav članic EU, pristojni za raziskave, so danes na videokonferenci razpravljali o vlogi raziskav in inovacij pri odpornosti družb in gospodarstva. Izmenjali so poglede, kako lahko izkušnjo ukrepanja v krizi covida-19 uporabijo za boljšo koordinacijo znanosti in raziskav pri prehodu v zeleno in digitalno družbo.