Opice v Indiji ukradle vzorce krvi za teste koronavirusa

New Delhi, 29. maja - Opice, ki so v Indiji znane po tem, da rade kradejo hrano in celo mobilne telefone, so sedaj poskrbele za vznemirjenje, ko so zdravstvenemu delavcu ukradle vzorce krvi za testiranje na okužbo z novim koronavirusom. Lokalno prebivalstvo se je ustrašilo, da bi lahko razširile okužbo.