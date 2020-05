V poostrenem nadzoru tovornjakov ugotovili 24 različnih kršitev

Sežana, 29. maja - Policija je pri poostrenem nadzoru nad tovornimi vozili, ki so ga izvedli v četrtek med 9. in 15. uro na počivališču Povir, ustavili in kontrolirali 87 vozil, od tega 34 iz Slovenije, 37 iz držav EU ter 16 iz tretjih držav. Pri tem so ugotovili 24 različnih kršitev. Osem vozil so izločili iz prometa, trem voznikom pa prepovedali nadaljnjo vožnjo.