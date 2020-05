Na spletni razpravi o nujnosti tega, da sredstva EU pridejo čim prej do regij in državljanov

Ljubljana, 29. maja - Nedavni predlogi Evropske komisije za gospodarsko in socialno okrevanje EU po krizi so revolucionarni in predstavljajo korak v pravo smer, je pa nujno, da evropska sredstva čim prej pridejo do regij, podjetij in državljanov, so se strinjali sogovorniki na današnji spletni razpravi z naslovom Kako Evropa pomaga prizadetim regijam.