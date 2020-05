Pregled - novi koronavirus do 15. ure

Ljubljana, 29. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 15. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Poslanci na izredni seji obravnavajo tretji obsežnejši paket ukrepov, ki jih z namenom blažitve posledic epidemije novega koronavirusa za gospodarstvo in državljane pripravlja vlada. Tokratni ukrepi so vredni milijardo evrov. Tretji protikoronski zakon spremljata predloga zakona o 88-milijonskem poroštvu Slovenije v instrumentu Sure, v katerem bo članicam EU na voljo 100 milijard evrov posojil za zmanjšanje tveganj za brezposelnost zaradi pandemije novega koronavirusa, ter interventnega zakona za pospešitev investicij po epidemiji. Poroštvenemu zakonu se obeta široka podpora, več kritik iz opozicije je na predlog interventnega zakona za pospešitev investicij. A kljub temu mu izrecno nasprotujejo le v SD in Levici. Zdaj so poslanci pri osrednji točki, to je predlogu tretjega protikoronskega zakona, znotraj katerega se obeta širitev možnosti subvencioniranja čakanja na delo na vse panoge.

LJUBLJANA - V četrtek ob 706 testiranjih ni bilo nobene potrjene okužbe z novim koronavirusom, so pokazali vladni podatki. Prav tako ni bilo nobenega umrlega s covidom-19, tako da skupno število umrlih ostaja 108. Število hospitaliziranih je ostalo nespremenjeno pri sedmih, od teh sta na intenzivni negi še naprej dve osebi. Po dveh dneh s po dvema novima potrjenim okužbama je tako epidemiološka statistika izkazala ničlo tako pri okužbah kot pri smrtnih žrtvah. Skupno število opravljenih testiranj se je do četrtka povzpelo na 77.916, skupno število potrjenih okužb pa je ostalo pri 1473. Po nedavni potrditvi okužbe z novim koronavirusom pri eni od zaposlenih na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so medtem brise odvzeli približno 50 zaposlenim in bolnikom. Pri vseh je bil izvid negativen. Znova jim bodo brise odvzeli čez sedem in nato čez 14 dni.

LJUBLJANA - Bruto domači proizvod je bil v prvem četrtletju letos za 2,3 odstotka manjši kot v enakem obdobju lani. Slovenija je to četrtletje, na koncu katerega je izbruhnila epidemija koronavirusa, posledice izbruha virusa pa so se čutile že prej, zabeležila manjše domače in tuje povpraševanje. Na upad BDP je imel upad domačega povpraševanja večji vpliv. Domače trošenje se je v prvem četrtletju zmanjšalo za 3,1 odstotka, na kar sta vplivala tako končno trošenje kot bruto investicije. Izvoz se je zmanjšal za 1,6 odstotka, kar je prvič v zadnjih 10 letih, z izjemo drugega četrtletja 2012, ko se je zmanjšal za 0,1 odstotka. Uvoz se je zmanjšal za 2,5 odstotka, zaradi tega razmerja je bil vpliv zunanje trgovinskega presežka na rast BDP pozitiven. K rasti BDP je tokrat prispeval 0,5 odstotne točke.

LJUBLJANA - Državni proračun je v prvih štirih mesecih letos izkazal 699,3 milijona evrov primanjkljaja. Prihodki v višini 3,03 milijarde evrov so bili v primerjavi z enakim lanskim obdobje nižji za 9,7 odstotka, predvsem zaradi zniževanja davčnih prihodkov, odhodki pa so se povečali za 10,9 odstotka na 3,73 milijarde evrov. Kot je sporočilo finančno ministrstvo, je v enakem obdobju lani primanjkljaj znašal 5,6 milijona evrov. Letos je poleg rasti odhodkov, kjer so najbolj rasli odhodki za plače, blago in storitve, socialni in tekoči transferji, na primanjkljaj vplival tudi padec obsega prihodkov, predvsem na račun hitrega izpada davčnih prihodkov zaradi zakonskih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.

LJUBLJANA - Turistične bone, ki so ena osrednjih vsebin tretjega protikoronskega zakona, bo mogoče začeti uporabljati zelo kmalu po uveljavitvi tretjega protikoronskega zakona, je napovedal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Ob tem je turistične ponudnike opomnil na nesprejemljivost zlorab bonov in ocenil, da bodo take ponudnike kaznovali sami potrošniki, ker bodo preprosto šli drugam. Uradni nadzor pa bo po njegovih navedbah izvajala tržna inšpekcija ob podpori finančne uprave. Ponovil je, da bodo turistični boni prenosljivi med sorodniki do drugega kolena, na podlagi izjave, ki jo bo določila uredba. Unovčljiv bo do konca leta, porabiti pa ga bo mogoče za storitev nastanitve ali nastanitve z zajtrkom, in sicer v kateri koli obliki turistične nastanitve. Ponudnikom pa je zagotovil, da bodo skušali zagotoviti čim hitrejšo refundacijo bonov, tako da bo bon zelo likvidna oblika plačila.

LJUBLJANA - V obvezno karanteno morajo ob vstopu v Slovenijo vsi, ki prihajajo iz tretje države, ne glede na državljanstvo ali bivališče, in ne ustrezajo eni od predvidenih izjem glede karantene, je sporočil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Nacionalni inštitut za javno zdravje je namreč kot neustrezno ocenil ureditev, da ob prihodu iz države, ki ni opredeljena kot varna država, osebam ni odrejena karantena, saj se tako možnost vnosa bolezni bistveno poveča. Zato se je notranje ministrstvo odločilo zaostriti izvajanje odloka o ukrepih na meji. Prav danes je na letališču Brnik kot prvi redni let po dveh mesecih in pol pristalo letalo Air Serbia s 24 potniki iz Beograda. 12 jih je moralo v karanteno, nekateri pa so se raje vrnili domov, je dejal Kacin.

BRNIK - Poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir je ob pristanku letala Air Serbie povedal, da bodo v prihodnjih dneh in tednih sledili še drugi leti. Do začetka julija pričakujejo povratek večine ostalih prevoznikov, a bo veliko odvisno od odpiranja meja. Zaradi velikega upada prihodkov so na letališču, kjer od prepovedi potniškega prometa od 17. marca dalje beležijo let 15-odstotno realizacijo, primorani v racionalizacijo stroškov, tako da na področju stroškov dela kot investicij, kjer se investicija v širitev potniškega terminala zaenkrat nadaljuje. Za koliko bo treba zmanjšati število zaposlenih, pa bo odvisno od uresničitve napovedanih letalskih povezav.

LJUBLJANA - Zavod za zaposlovanje je v tretji tranši 1484 delodajalcem izplačal skoraj 2,5 milijona evrov za povračilo nadomestila plač. Vloge za povračilo izplačanih nadomestil so tako doslej odobrili več kot 29.000 delodajalcem za več kot 195.000 zaposlenih. Junija zavod načrtuje dve izplačili, in sicer 10. in 30. v mesecu. S tokratnim izplačilom je bilo za namene čakanja na delo, višje sile in odrejene karantene skupaj izplačanih 37,56 milijona evrov.

MARIBOR - Pošta Slovenije zaradi sproščanja ukrepov na ravni države tudi v poštnem prometu od ponedeljka spet vzpostavlja običajno poslovanje, pri čemer pa bo še naprej izvajala določene varnostne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Od prihodnjega tedna bodo pošte ponovno poslovale po običajnem delovnem času, torej tudi ob sobotah. Sproščena so tudi pravila ob vstopu v pošte. V notranjosti bo lahko določeno število strank glede na velikost prostora. Glede uporabe zaščitnih mask bodo upoštevali spremembe s strani pristojnih institucij.

SVET

MOSKVA - V Rusiji so zabeležili rekordno število novih smrti zaradi novega koronavirusa. Umrlo je še 232 ljudi. Skupaj je doslej v Rusiji zaradi novega koronavirusa umrlo 4374 ljudi, okužilo se jih je 387.623, kar je tretje največje število okužb na svetu za ZDA in Brazilijo. Število novih okužb je sicer v Rusiji šesti dan zapored padlo pod 9000, in sicer so zabeležili 8572 novih primerov. Doslej se je pozdravilo 159.257 ljudi, ki so zboleli za koronavirusno boleznijo 19.

RIM - Zdravstveni strokovnjaki v Italiji opozarjajo, da pred napovedano odpravo prepovedi potovanj med deželami 3. junija nekatere dežele prirejajo podatke o okuženih z novim koronavirusom, da ne bi ostale zaprte. Pri tem so še posebej izpostavili v epidemiji covida-19 v Italiji najbolj prizadeto Lombardijo. Oblasti Lombardije so obtožbe zavrnile kot žaljive in neresnične ter zagrozile s tožbo. A so te sume za italijanske medije potrdili tudi drugi strokovnjaki.

TEL AVIV - Iz Izraela poročajo o nenavadnem porastu števila okužb z novim koronavirusom. V enem dnevu so jih zabeležili 64, kar je v primerjavi s predhodnimi dnevi presenetljivo več, je v četrtek sporočilo zdravstveno ministrstvo. Ob tem je ljudi pozvalo, naj se še naprej držijo ukrepov za preprečitev širjenja okužb.

BRUSELJ - Podjetja zaradi krize novega koronavirusa samo v tem letu potrebujejo 720 milijard evrov za nadomestitev izgub kapitala. Če bo kriza daljša in v primeru drugega vala pa bo ta številka še višja, je poudarila izvršna podpredsednica komisije Margrethe Vestager ob predstavitvi novega instrumenta za zagotavljanje plačilne spodobnosti podjetij. Za nov instrument je v okviru novega svežnja za obnovo Evrope po pandemiji namenjenih 31 milijard evrov, ki naj bi spodbudili za 300 milijard likvidnostne pomoči. Instrument naj bi bil na voljo pozno poleti ali v začetku jeseni. Gre za podporo podjetjem, ki so sicer zdrava, a so v likvidnostnih težavah zaradi pandemičnih omejitev. Nacionalnih ovojnic ni. Na voljo bo vsem članicam, a prednost bodo imele tiste, ki jih je kriza najbolj prizadela.

PARIZ - Potrošniki so v Franciji aprila zapravili 33,7 odstotka manj kot februarja, ko v državi še niso veljali ukrepi za zajezitev pandemije novega koronavirusa, so pokazali podatki nacionalnega statističnega urada Insee. Vlada je prebivalcem naročila, naj doma ostanejo s 17. marcem, s čimer je tamkajšnje gospodarstvo zdrsnilo v negativno spiralo, ki bi se lahko po oceni strokovnjakov vlekla več mesecev. V prvih treh mesecih letošnjega leta se je francoski BDP skrčil za 5,3 odstotka. To je manj od napovedi ekonomistov, ki so napovedovali 5,8-odstotno krčenje. Je pa statistični urad ta teden opozoril, da bi se lahko BDP v drugem četrtletju, ki so ga omejitveni ukrepi za zajezitev širjenja virusa zaznamovali v večji meri, skrčil za 20 odstotkov.

ŠPORT

PARIZ - Svetovno prvenstvo v motociklizmu je zaradi koronaviurusne pandemije črtalo še dve dirki. Velika nagrada Velike Britanije ter VN Avstralije v kraljevskem razredu motoGP sta odpovedani, je sporočila Mednarodna motociklistična zveza.

BOSTON - Sloviti bostonski maraton v zvezni državi Massachusetts je prvič v 124-letni zgodovini tekmovanja odpovedan. Sprva so ga organizatorji zaradi koronavirusne pandemije z aprila prestavili na september, zdaj pa dokončno odpovedali. Novi datum maratona je 19. april 2021.

LONDON - Finale angleškega nogometnega pokala bo na sporedu 1. avgusta, potem ko je vodstvo premier league razkrilo načrte, da naj bi sezono angleškega prvenstva po koronavirusnem premoru nadaljevali 17. junija. Angleški pokal se je zaradi pandemije zaustavil v četrtfinalu, a organizatorji upajo, da ga bodo ob angleškem prvenstvu vseeno lahko izpeljali.

STOCKHOLM - Švedska nogometna liga ter drugi športni dogodki se bodo po koronavirusnem premoru nadaljevali 14. junija, je sporočila švedska vlada. Za zdaj je vlada zeleno luč prižgala za športe na prostem, omejitve zbiranja do največ 50 oseb ostajajo, je dejala pristojna ministrica Amanda Lind.

BERN - Združenje švicarskih nogometnih prvoligašev se je na današnji skupščini v Bernu odločilo, da se bo prvenstvo nadaljevalo 20. junija. Vse nadaljnje tekme bodo minile brez gledalcev, na tekmah bodo veljali posebni varnostni in zdravniški ukrepi. V deželi sira in čokolade je bilo nogometno prvenstvo po pandemiji novega koronavirusa prekinjeno konec februarja.

LOS ANGELES - Upravni odbor severnoameriške košarkarske lige NBA se bo sestal na virtualni seji, na urniku zasedanja pa so je le razprava o možnostih za nadaljevanje sezone. A kot piše Los Angeles Times, danes lastniki lige še ne bodo sporočili odločitve, v kakšnem formatu bi se lahko prvenstvo NBA po koronavirusnem premoru nadaljevalo.