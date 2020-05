DZ prižgal zeleno luč zakonu za zagon investicij po epidemiji

Ljubljana, 29. maja - DZ je danes na izredni seji s 53 glasovi za in 14 proti sprejel zakon, s katerim bo vlada določila nabor pomembnih investicij ter zagotovila, da čim prej stečejo in pomagajo zagnati gospodarstvo. V delu opozicije, predvsem SD in Levici, so bili do zakona kritični, ker naj bi bil lahko škodljiv za okolje in vsebinsko prazen.