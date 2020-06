Še danes čas za izjavo za dodelitev zadnjega nakazila temeljnega dohodka

Ljubljana, 1. junija - Samozaposleni, kmetje, družbeniki in verski uslužbenci imajo še danes čas, da vložijo izjavo za oprostitev dela marčnih ter celotnih aprilskih in majskih prispevkov in dodelitev mesečnega temeljnega dohodka. Zadnja tranša nakazila temeljnega dohodka bo 10. junija.