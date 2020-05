Poroštvo za evropsko shemo Sure gladko čez sito DZ

Ljubljana, 29. maja - Poslanci so na današnji izredni seji kljub pomislekom, da mehanizem predvideva posojila, in ne nepovratnih sredstev, z 81 glasovi za in nobenim proti podprli zakon o poroštvu Slovenije v instrumentu Sure. V mehanizmu bo članicam EU na voljo 100 milijard evrov posojil za zaščito trga dela zaradi pandemije novega koronavirusa.