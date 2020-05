Filmski festivali moči združili za spletni festival We Are One

London, 30. maja - Nekaj vodilnih svetovnih filmski festivalov je združilo moči in pripravilo spletni festival We Are One: A Global Film Festival. Ponudil bo več kot 100 filmov, od tega jih bo 13 doživelo svetovno premiero, 31 bo spletnih premier. Filmi so od petka do 7. junija dostopni na posebnem kanalu na YouTubeu. Vse si je mogoče ogledati brezplačno.