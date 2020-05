Mitja Lavtar obiskal vse slovenske kraje in k odkrivanju Slovenije poziva tudi ostale

Kranj, 29. maja - Gorenjec Mitja Lavtar je prvi človek, ki lahko upravičeno reče, da je bil povsod v Sloveniji. Danes je v svoji domači vasi v Spodnjih Dupljah končal svoj pet let in pol trajajoč Projekt Slovenija, v okviru katerega je obiskal vseh 6036 slovenskih naselij. Kot je poudaril, so vsi kotički Slovenije zanimivi, ljudi pa je pozval k njihovemu odkrivanju.