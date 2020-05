Pravice iz javnih sredstev konec maja ne bodo avtomatično podaljšane

Ljubljana, 29. maja - Pravice iz javnih sredstev od ponedeljka naprej ne bodo več avtomatično podaljšane, kot je to veljalo v času epidemije. Stranke morajo zato za podaljšanje pravic, ki se iztečejo konec maja, vložiti vlogo, in sicer najpozneje do konca junija, so danes sporočili z ministrstva za delo.