Začenja se spomladanski rok splošne in poklicne mature

Ljubljana, 30. maja - Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz angleščine začenja izpitni rok spomladanske splošne in poklicne mature. Maturo bo letos prvič opravljalo 15.567 dijakov. Na splošno se je prijavilo 6078, na poklicno pa 9489 kandidatov, so sporočili iz Državnega izpitnega centra.