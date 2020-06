Selnica ob Dravi s sodobno tehnologijo v racionalizacijo storitev

Selnica ob Dravi, 7. junija - Na pokopališču v Selnici ob Dravi so v okviru projekta Pametna mesta in skupnosti postavili tako imenovane pametne koše, ki jih lahko spremljajo na daljavo in tako racionalizirajo sistem odvoza odpadkov. Že kmalu naj bi postavili tudi pametno ulično razsvetljavo in senzorje za spremljanje naravnih nesreč.