Na spletnem festivalu We Are One tudi kratki film Urške Djukić

Ljubljana, 29. maja - Na globalnem filmskem festivalu We Are One, ki se je začel danes, si bodo lahko gledalci prek YouTube kanala v desetih dneh ogledali več kot 100 filmov iz največjih festivalov. V petek, 5. junija, bo na ogled tudi kratki igrani film Urške Djukić The Right One, ki je bil predstavljen na Sarajevskem filmskem festivalu.