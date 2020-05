Koprski stanovanjski sklad v prenovo 24 stanovanj v mestnem jedru

Koper, 31. maja - V naslednjih dneh bo stanovanjski sklad koprske občine začel celovito prenavljati 24 stanovanj v starem mestnem jedru Kopra ter tako bistveno izboljšal bivalne pogoje in kakovost življenja najemnikov. Izvajalca del so uvedli v delo v sredo, naložbo pa bodo v celoti sklenili konec oktobra. Zanjo so pridobili tudi nepovratna evropska sredstva.