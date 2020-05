Po knjižnem Sejmu s kavča zdaj Sejem na zraku v štirih slovenskih mestih

Ljubljana, 29. maja - Štiri slovenska mesta bo od danes do nedelje povezal Sejem na zraku, ki so ga v okviru Slovenskih dnevov knjige pripravili v Ljubljani, Unescovem mestu literature. Sejmi bodo tudi v Kopru, Celju in Novem mestu. Sledili bodo Sejmu s kavča, ki ga je Javna agencija za knjigo RS z Ljubljano in založniki izpeljala ob svetovnem dnevu knjige, 23. aprilu.