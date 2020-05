Podjetje AJM lani malenkost zaostalo za načrti

Maribor, 30. maja - V družinskem podjetju AJM, enem večjih slovenskih ponudnikov stavbnega pohištva, so lani zabeležili 20,3 milijona evrov prihodkov, s čimer so za malenkost zaostali za načrtovanim rezultatom, so pa prodajo v primerjavi z letom prej povišali za dva odstotka. Leto so zaključili s skoraj 235.000 evri dobička, zato ga ocenjujejo kot uspešno.