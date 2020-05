Na Hrvaškem zaradi suma korupcije prijeli državno sekretarko in direktorja hrvaških gozdov

Zagreb, 29. maja - Hrvaška policija je danes začela z aretacijami državnih uradnikov in poslovnežev zaradi suma gospodarskega kriminala in korupcije, je potrdilo hrvaško notranje ministrstvo. Hrvaški mediji poročajo, da so prijeli državno sekretarko na ministrstvu za upravo Josipo Rimac ter direktorja javnega podjetja Hrvatske šume Krunoslava Jakupčića.