Na avstrijskem Koroškem vse glasnejši pozivi k odprtju meje med Avstrijo in Slovenijo

Celovec, 29. maja - Društvo slovenskih koroških pravnikov (DKSP) je danes odločno pozvalo k odprtju meja med Avstrijo in Slovenijo. Ob tem so opozorili, da je zavlačevanje pri odpiranju meja protiustavno. Dan prej so avstrijsko vlado na Dunaju k takojšnjemu odprtju meja pozvali tudi gospodarstveniki avstrijske Koroške.