Sporočilo uredništvom - predstavitev in vložitev pobude Zelenih Slovenije in Stranke mladih - Zelenih Evrope za ustavno presojo novele zakona o ohranjanju narave prihodnji teden

Ljubljana, 29. maja - Predstavitev in vložitev pobude Zelenih Slovenije in Stranke mladih - Zelenih Evrope za ustavno presojo novele zakona o ohranjanju narave prihodnji teden, ki je bila napovedana za danes ob 11. uri pred Ustavnim sodiščem RS na Beethovnovi 10, je prestavljena na prihodnji teden, nov datum pa bodo še sporočili, so sporočili Zeleni Slovenije.