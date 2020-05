Opozicija za TV Slovenija kritično o delu vlade v času epidemije

Ljubljana, 28. maja - Iz opozicijskih vrst je bilo v današnjem pogovoru za TV Slovenija slišati več kritik na račun vlade Janeza Janše. Kritični so tako do ukrepov za soočanje v času epidemije kot do kadrovskih menjav in načina dela v državnem zboru. Razen v SNS si v preostalih opozicijskih strankah želijo predčasne volitve.