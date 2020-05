Pregled - novi koronavirus, 28. 5. (četrtek)

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Vlada je odločila, da bodo od ponedeljka v Sloveniji dovoljene javne prireditve do 200 oseb. Odprli se bodo lahko vsi hoteli, nastanitveni obrati za zdraviliško zdravljenje, fitnesi in wellnessi, prav tako tudi bazeni.

LJUBLJANA - S ponedeljkom bodo pouk v osnovnih šolah nadaljevali učenci 4. in 5. razredov, v sredo še učenci 6., 7. in 8. razredov. S tem se bosta pouk v osnovnih šolah pa tudi delo v vrtcih vrnila v predkoronske tirnice, medtem ko se bodo na daljavo še naprej šolali dijaki, razen zaključnih letnikov.

LJUBLJANA - Okužbo z novim koronavirusom so v sredo v Sloveniji potrdili pri dveh osebah, opravili pa so 631 testov, piše na spletni strani vlade. S tem se je skupno število potrjenih okuženih v Sloveniji povzpelo na 1473. V sredo ni umrl noben bolnik s covidom-19, tako skupno število umrlih zaradi te bolezni ostaja pri 108. V sredo se je v bolnišnici zdravilo še sedem bolnikov s covidom-19, od tega dva na oddelku intenzivne terapije. En bolnik je bil odpuščen iz bolnišnice.

LJUBLJANA - Pri osebi, zaposleni na ljubljanski infekcijski kliniki, so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Zato bo klinika v prihodnjih dneh delovala v omejenem obsegu.

LJUBLJANA - Vlada diskriminacije pri koriščenju turističnih vavčerjev s strani ponudnikov namestitev ne bo dovolila, je zatrdil vladni govorec Jelko Kacin. Ob tem je napovedal, da bodo podrobnosti v zvezi z vavčerji predstavili v začetku naslednjega tedna.

LJUBLJANA - Izvedba mature, ki se začne v soboto in na katero je prijavljenih 15.567 dijakov, ki bo maturo opravljalo prvič, bo po besedah direktorja Državnega izpitnega centra Darka Zupanca nekoliko prilagojena. Dijaki bodo med gibanjem po šoli nosili maske, med pisanjem izpitov bodo sedeli na več kot 1,5 metra razdalje. Prilagoditev so predvidel tudi pri ustnih izpitih, kjer bo ob nezadostno predelani snovi v času epidemije, učitelj imel pravico, da vprašanje spremeni. Rezultati bodo znani 13. julija za splošno maturo in 7. julija za poklicno maturo. Vpogled v izpitne pole bo letos prvič elektronski in nič več v Ljubljani.

LJUBLJANA - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v nadaljevanju torkove maratonske seje v sredo uspel dokončati obravnavo predloga tretjega protikoronskega zakona, v katerega je vlada vgradila za milijardo evrov ukrepov, s katerimi naj bi po epidemiji novega koronavirusa gospodarstvu pomagali, da se ponovno zažene. Zakonsko besedilo bo lahko DZ potrjeval na petkovi izredni seji. S sprejemom zakona se namreč mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem iztekajo.

DOLGA VAS - Slovenija in Madžarska sta se na podlagi dobrih epidemioloških stanj in po uspešnem diplomatskem usklajevanju dogovorili, da s četrtkom vzajemno odpravita omejitev prehajanja meje za državljane druga druge, je po srečanju zunanjih ministrov Anžeta Logarja in Petra Szijjarta na Twitterju zapisalo slovensko zunanje ministrstvo.

LJUBLJANA - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je potrdil predlog zakona, po katerem bi vlada določila nabor pomembnih investicij, ki bi imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih, da bi čim prej stekle in pomagale zagnati gospodarstvo. Koalicija ga pozdravlja, del opozicije pa ima pomisleke, saj da je preohlapen in tudi nepotreben.

LJUBLJANA - Odbor DZ za finance je potrdil predlog zakona o poroštvu Slovenije v instrumentu Sure, v katerem bo članicam EU na voljo 100 milijard evrov posojil za zaščito trga dela zaradi novega koronavirusa. Ob tem je bilo zaznati skrb, ker mehanizem, prek katerega bo Slovenija financirala skrajšani delovnik, predvideva posojila, in ne nepovratnih sredstev.

LJUBLJANA - Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je v uradnem listu objavil preklic odredbe o omejitvi dela sodišč iz sredine marca. S 1. junijem se bo delo sodišč vrnilo na predkrizne obrate, začeli bodo teči vsi roki.

LJUBLJANA - Ustavno sodišče RS je obravnavalo pobudo nevladnih organizacij za oceno ustavnosti zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Čeprav vlada trdi, da pobudniki z iztekanjem veljavnosti zakona ostajajo brez pravnega interesa, se slednji s tem ne strinjajo.

LJUBLJANA - Načrt Evropske komisije za okrevanje je prelomen, brez njegove uresničitve je pod vprašajem skupni evropski trg, potreben je hiter dogovor članic, so v spletnem pogovoru poudarili evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, profesor na ljubljanski Ekonomski fakulteti Mojmir Mrak in evropska poslanka Ljudmila Novak (EPP/NSi).

LJUBLJANA - Splošna zaskrbljenost prebivalcev zaradi koronavirusa je po najnovejši raziskavi Valicona prvič od sredine marca padla pod 50 odstotkov. Ob tem pa se je med vprašanimi povečala zaskrbljenost zaradi službe. Približno 26 odstotkov vprašanih ali vsak četrti zaposleni je namreč izrazil skrb za delovno mesto.

SVET

ZAGREB - Hrvaški premier Andrej Plenković je potrdil, da Hrvaška opušča nekatere ukrepe za prehod meje za državljane desetih članic EU, tudi Slovenije, ki jih je uvedla zaradi pandemije covida-19. Minister za turizem Gari Cappelli je dodal, da bodo nova pravila zaživela v četrtek. Ne bo več treba navesti razloga za vstop na Hrvaško, bodo pa obmejni policisti še naprej od potnikov zahtevali naslov na Hrvaškem, telefonsko številko in elektronski naslov v okviru epidemiološkega nadzora.

DUNAJ - Avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober in ministrica za turizem Elisabeth Köstinger sta še naprej zadržana glede odpiranja meje s Slovenijo in Italijo. V Italiji je kljub izboljšanju razmer glede covida-19 glavni vir skrbi epidemiološka situacija, Slovenija pa da omogoča hitro povezavo med Italijo in Avstrijo.

PARIZ - Oba domova francoskega parlamenta sta v sredo zvečer podprla uporabo aplikacije za pametne telefone StopCovid za sledenje stikom z okuženimi z novim koronavirusom. Čeprav bi bila uporaba prostovoljna, vzbuja skrbi zaradi kršenja svoboščin posameznikov. Glasovanje sicer ni obvezujoče, a daje simbolno podporo vladi. Vlada bo sicer popoldne predstavila drugo fazo rahljanja ukrepov, ko naj bi z 2. junijem znova odprli hotele, restavracije, lokale in javne parke v zelenih območjih.

WASHINGTON - V ZDA so v sredo popoldne po vseh uradnih štetjih prišli do 100.000 mrtvih zaradi covida-19. Univerza Johnsa Hopkinsa je do takrat naštela 1,7 milijona okuženih z novim koronavirusom in 100.396 mrtvih zaradi covida-19. Na mejnik se je odzval demokratski predsedniški kandidat Joe Biden, predsednik ZDA Donald Trump ga ni omenjal.

BRASILIA/CIUDAD DE MEXICO - V Braziliji so v povezavi z novim koronavirusom zabeležili že več kot 25.000 smrtnih žrtev, v zadnjem dnevu je umrlo še nekaj več kot 1000 ljudi. Poleg Brazilije je glede števila umrlih zaradi covida-19 v Južni Ameriki najbolj prizadeta Mehika, kjer je bila okužba doslej usodna za več kot 8500 ljudi.

MOSKVA - Covid-19 je v Rusiji zahteval več kot 4000 življenj. Zahteval je 4142 življenj, potem ko je v zadnjih 24 urah umrlo še 174 ljudi. To je sicer enako število kot v torek, ko so prvič zabeležili to rekordno število mrtvih zaradi covida-19 v enem dnevu. Porast števila mrtvih v maju so oblasti pričakovale in sicer zaradi umiranja bolnikov s koronavirusno boleznijo 19, ki so na zdravljenju v bolnišnicah od vrhunca epidemije v državi pred nekaj tedni.

SEUL - Potem ko so iz Južne Koreje poročali o najvišjem številu novih okužb z novim koronavirusom v skoraj dveh mesecih - 79, so v Seulu in njegovi okolici znova zaostrili ukrepe. Ker je kar 69 okužb povezanih z izbruhom v skladišču spletne trgovine Coupang v mestu Bucheon zahodno od Seula, so v Seulu in okolici do 14. junija zaprli javne ustanove, kot so muzeji in gledališča ter dvorane.

NEW YORK - Gospodarske posledice pandemije covida-19 bi do konca leta lahko v svetu v revščino pahnile še dodatnih 86 milijonov otrok. Število revnih otrok bi se tako povečalo za 15 odstotkov in doseglo 672 milijonov, v skupni raziskavi opozarjata Unicef in Save the Children. Skoraj dve tretjini teh otrok živi v podsaharski Afriki in južni Aziji. Vendar je pričakovati, da bi do največjega porasta števila revnih otrok - kar 44-odstotnega - lahko prišlo v državah Evrope in srednje Azije.

ŠPORT

LJUBLJANA - Ta konec tedna se v tekmovalne arene v Sloveniji prvič po koronski epidemiji vračajo teniški igralci in igralke. Na članskem odprtem prvenstvu Slovenije v Radomljah bodo med drugimi zaigrali Blaž Kavčič, Tom Kočevar Dešman in Nastja Kolar.

DALLAS - Košarkarji severnoameriške ekipe NBA Dallas Mavericks, katere prvo ime je Slovenec Luka Dončić, lahko prvič med koronavirusno pandemijo spet prosto trenirajo v klubskih prostorih, so sporočili iz vodstva kluba. Novico je igralcem dan pred odprtjem dvoran sporočil dolgoletni prvi zvezdnik ekipe Dirk Nowitzki

RIM - Direktor dirke po Italiji Mauro Vegni je dejal, da z organizacijskim odborom načrtujejo Giro s prisotnostjo gledalcev ob cestah, poroča Gazzetta dello Sport. Obenem je Vegni dodal, da bodo morale lokalne ali državne oblasti preprečiti gledalcem, da se udeležijo kolesarskega spektakla, ki je bil prestavljen zaradi pandemije novega koronavirusa.

MÜNCHEN - Nemški nogometni velikan Bayern München je bavarskim nogometnim klubom za pomoč pri spopadanju z epidemijo novega koronavirusa namenil še 350.000 evrov. Bavarski klubi so znova pomoč prejeli, potem ko so se navijači Bayerna odrekli povračilu denarja od že kupljenih vstopnic. Vodstvo kluba je tako nov sveženj denarja, ki so ga navijači namenili v poseben dobrodelni sklad kluba, že razdelilo med amaterske klube na Bavarskem. Pomoč v višini 10.000 evrov je tokrat prejelo 35 klubov iz nižjih lig.

DUNAJ - Končna odločitev, ali se bo sezona svetovnega prvenstva v formuli 1 lahko začela 5. julija v avstrijskem Spielbergu, bo padla v začetku prihodnjega tedna, obljublja avstrijska vlada. Minister za zdravje Rudolf Anschober je obljubil, da bo dirka dobila ali zeleno ali rdečo luč 1. junija na novinarski konferenci. Vodstvo F1 je zaradi koronavirusne pandemije odpovedalo ali preložilo prvih deset dirk sezone, a si ob strogih zdravstvenih ukrepih želi začeti SP 5. julija v Spielbergu za zaprtimi vrati. Tam bi nato 12. junija organizirali še eno dirko.

ZANDVOORT - Organizatorji dirke formule 1 za VN Nizozemske so sporočili, da je preizkušnja v Zandvoortu prestavljena na leto 2021. Razlog sta epidemija novega koronavirusa in dejstvo, da bi morali sicer običajno razprodano dirko izpeljati brez prisotnosti gledalcev. Na Nizozemskem še naprej vladajo strogi ukrepi, ki ne predvidevajo prireditev javnega značaja z večjim številom gledalcev.