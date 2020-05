Na Hrvaškem od danes na dogodkih na prostem lahko do 500 ljudi

Zagreb, 28. maja - Hrvaški štab civilne zaščite je zaradi ugodnih epidemioloških razmer v državi danes odobril možnost zbiranja do 500 ljudi na prireditvah na prostem ter do 300 ljudi v zaprtih prostorih. Določili so tudi največje možno število ljudi na porokah - do 15. junija se jih na prostem lahko udeleži do 150 gostov, v zaprtih prostorih pa do sto.