Slovenija in Madžarska medsebojno odpravili omejitev prehajanja meje

Ljubljana/Dolga vas, 28. maja - Slovenija in Madžarska sta se na podlagi dobrih epidemioloških stanj in po uspešnem diplomatskem usklajevanju dogovorili, da z današnjim dnem vzajemno odpravita omejitev prehajanja meje za državljane druga druge, je po srečanju zunanjih ministrov Anžeta Logarja in Petra Szijjarta na Twitterju zapisalo slovensko zunanje ministrstvo.