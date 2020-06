Združenje Manager pod novim vodstvom za agilnost kot način krepitve podjetij

Ljubljana, 1. junija - Bolj agilna podjetja imajo bolj zavzete zaposlene in lažje preživijo krizo, zato bo treba v prihodnosti krepiti odpornost podjetij in celotnega gospodarstva ter s tem tudi države na nove krize, je ob današnjem prevzemu funkcije izvršne direktorice Združenja Manager poudarila Petra Juvančič. Povezovanje in razvoj želi postaviti na prvo mesto.