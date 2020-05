Odpiranje šol na Danskem ni prineslo povečanja okužb s koronavirusom

Koebenhavn, 28. maja - Delno odprtje šol na Danskem ni vodilo v porast okužb z novim koronavirusom med osnovnošolci in dijaki, je danes povedal Peter Andersen, doktor epidemiologije in preventive kužnih bolezni na danskem inštitutu Serum. Podobno so ugotovili tudi na Finskem.