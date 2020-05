Preostanek učencev se v šole vrača 1. in 3. junija, dijaki ostajajo doma

Ljubljana, 28. maja - V šolo se 1. junija vračajo učenci 4. in 5. razredov, dva dni pozneje jim bodo sledili še učenci 6., 7. in 8. razredov, dijaki pa se bodo še naprej šolali na daljavo, je povedala ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Od 1. junija se oddelki v osnovnih šolah in vrtcih ne bodo več delili, bodo pa še naprej veljali splošni higienski ukrepi.