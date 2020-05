Večina nadzorov čezmejnega pošiljanja odpadkov maja brez ugotovljenih nepravilnosti

Ljubljana, 28. maja - Inšpektorji za okolje so v sodelovanju s predstavniki policije in finančne uprave letos izvedli 13 akcij nadzora na področju čezmejnega pošiljanja odpadkov in to kljub premoru zaradi epidemije koronavirusa v marcu in aprilu. Akcije nadzora so izvedli tudi maja, v večini nadzorov pa ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, so sporočili z inšpektorata.