Rijksmuseumu zbiratelj podaril dragoceno sliko v spomin žrtev covida-19

Haag, 29. maja - Amsterdamski Rijksmuseum bo ob ponovnem odprtju 1. junija na ogled postavil znamenito sliko iz 16. stoletja, ki jo je muzej dobil v poklon spominu na žrtve covida-19. Sliko The Body of Christ Supported by Angels, v prevodu Kristusovo telo, ki ga podpirajo angeli, je muzeju podaril nizozemski trgovec z umetninami in zbiratelj Bob Haboldt.