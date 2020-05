Zreška občina v ureditev prazgodovinskega kina

Zreče, 31. maja - Zreška občina bo v sklopu čezmejnega projekta boljše predstavitve prazgodovine v tamkajšnji večnamenski dvorani uredila prazgodovinski kino. V ta namen je občina s pomočjo Kulturno-umetniškega društva Vladko Mohorič dvorano že opremila z novim projektorjem, ozvočenjem in dodatnimi svetlobnimi efekti. Posneli so tudi animirani in dokumentarni film.