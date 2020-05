Epidemija covida-19 se zaključuje, družbeno in gospodarsko okrevanje bo še trajalo

piše Anja Gorenc

Ljubljana, 30. maja - Z nedeljo v Sloveniji ne bo več razglašene epidemije covida-19. Slovenija se je za ta korak odločila kot prva v Evropi. Epidemija je trajala od 12. marca, za dva meseca so zaprli šole in vrtce, ugasnilo je javno življenje. Za omejitev epidemije in blažitev posledic so bili sprejeti številni ukrepi. Medtem se jeseni pričakuje nov val epidemije.