Hrvaška letos ne bo sezonsko podražila trajektnega prevoza

Zagreb, 28. maja - Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo je danes sporočilo, da so agenciji za obalni linijski prevoz naročili prestavitev letošnje sezonske podražitve cen prevoza na vseh trajektnih linijah v potniškem pomorskem prevozu. Hrvaška letos ne bo sezonsko podražila niti cestnin za avtoceste, ki so v večinski državni lasti.