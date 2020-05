Občina Brežice s 100.000 evri podpore kmetijskim naložbam

Brežice, 30. maja - Brežiška občina je te dni končala javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v tekočem letu. Prejela je 44 vlog za skupaj nekaj manj kot pol milijona evrov naložb. Vsem so ugodili, s svojo podporo pa bo občina pri teh kmetijskih naložbah pokrila petino oz. skupaj 100.000 evrov stroškov.