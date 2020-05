Ljubljana, 28. maja - Skupina NLB spet ponuja lizing storitve. Skupina je namreč dobila novo članico NLB Lease&Go s sedežem v Ljubljani, ki bo ponujala lizing osebnih in tovornih vozil, avtobusov ter kmetijske in gradbene mehanizacije. Z delom bo družba začela v prihodnjih dneh, so sporočili iz NLB.