Umrl je ameriški gejevski aktivist in dramatik Larry Kramer

New York, 28. maja - V starosti 84 let je preminil pionir za pravice gejev, aktivist za obolele z aidsom, dramatik in scenarist Larry Kramer. Bil je ustanovitelj centra za zdravljenje obolelih z aidsom, za katerega je imel tudi sam potrjeno diagnozo. V slovenščino sta prevedeni deli Tragedija današnjih gejev in drama Normalno srce, po kateri je bil posnet film.