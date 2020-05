Pregled - novi koronavirus do 10. ure

Ljubljana, 28. maja - Pregled dogodkov, povezanih z novim koronavirusom v Sloveniji in svetu, do 10. ure.

SLOVENIJA

LJUBLJANA - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je v nadaljevanju torkove maratonske seje v sredo uspel dokončati obravnavo predloga tretjega protikoronskega zakona, v katerega je vlada vgradila za milijardo evrov ukrepov, s katerimi naj bi po epidemiji novega koronavirusa gospodarstvu pomagali, da se ponovno zažene. Zakonsko besedilo bo lahko DZ potrjeval na petkovi izredni seji. S sprejemom zakona se namreč mudi, saj se veljavni ukrepi za pomoč ob epidemiji z 31. majem iztekajo.

LJUBLJANA - Vlada bo danes po napovedih sprejela odločitev, kdaj oziroma ali sploh se bodo v šolske klopi v tem šolskem letu vrnili tudi tisti učenci in dijaki, ki se zdaj še šolajo na daljavo. Prav tako je danes pričakovati odločitve o nadaljnjem rahljanju ukrepov, povezanih z epidemijo covid-19, ki bi lahko vplivale na sproščanje storitvenih in turističnih dejavnosti.

LJUBLJANA - Ustavno sodišče RS bo danes obravnavalo pobudo nevladnih organizacij za oceno ustavnosti zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Čeprav vlada trdi, da pobudniki z iztekanjem veljavnosti zakona ostajajo brez pravnega interesa, se slednji s tem ne strinjajo.

LJUBLJANA - Znesek pobotanih obveznosti v okviru sistema, ki ga izvaja Ajpes, se je aprila in maja, potem ko je bil sprejet drugi protikoronski zakon, ki kot pogoj za uporabo državnega poroštva določa vključitev kreditojemalca v sistem pobotov, krepko povečal. Ministrstvo za finance ocenjuje, da je obvezni pobot učinkovit ukrep za uravnavanje likvidnosti.

DOLGA VAS - Zunanji minister Anže Logar se bo danes na mejnem prehodu Dolga vas srečal z madžarskim ministrom za zunanje zadeve in trgovino Petrom Szijjartom. Glavna tema pogovorov bodo ukrepi, ki zajemajo odpiranje mej med Slovenijo in Madžarsko ter sodelovanje obeh držav med pandemijo novega koronavirusa, so sporočili v Ljubljani.

LJUBLJANA - Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju s STA danes pripravlja tretjega v nizu spletnih pogovorov o odzivu EU na pandemijo novega koronavirusa. Namen tokratnega pogovora je jasneje osvetliti in pokomentirati finančno obsežen sveženj predlogov za okrevanje Evrope po pandemični krizi, ki ga je v sredo predstavila komisija.

SVET

WASHINGTON - V ZDA so v sredo popoldne po vseh uradnih štetjih prišli do 100.000 mrtvih zaradi covida-19. Univerza Johnsa Hopkinsa je do takrat naštela 1,7 milijona okuženih z novim koronavirusom in 100.396 mrtvih zaradi covida-19. Na mejnik se je odzval demokratski predsedniški kandidat Joe Biden, predsednik ZDA Donald Trump ga ni omenjal.

BRASILIA/CIUDAD DE MEXICO - V Braziliji so v povezavi z novim koronavirusom zabeležili že več kot 25.000 smrtnih žrtev, v zadnjem dnevu je umrlo še nekaj več kot 1000 ljudi. Poleg Brazilije je glede števila umrlih zaradi covida-19 v Južni Ameriki najbolj prizadeta Mehika, kjer je bila okužba doslej usodna za več kot 8500 ljudi.

SEUL - Iz Južne Koreje danes poročajo o najvišjem številu novih okužb z novim koronavirusom v skoraj dveh mesecih. V zadnjem dnevu so okužbo potrdili pri 79 ljudeh, potem ko so že dan poprej poročali o 40 novih primerih. Oblasti si prizadevajo zajeziti nova žarišča, ki zbujajo skrb pred drugim valom okužb v državi.

ANKARA - Turčija je še aprila beležila najvišje številke okužb z novim koronavirusom izven Evrope in ZDA in pojavljali so se strahovi pred zlomom zdravstvenega sistema in visokim številom smrti. Dober mesec pozneje oblasti trdijo, da je epidemija zajezena, smrtnost pa ni visoka. Uspeh pripisujejo odporni zdravstveni infrastrukturi in mlademu prebivalstvu.

ŠPORT

LJUBLJANA - Ta konec tedna se v tekmovalne arene v Sloveniji prvič po koronski epidemiji vračajo teniški igralci in igralke. Na članskem odprtem prvenstvu Slovenije v Radomljah bodo med drugimi zaigrali Blaž Kavčič, Tom Kočevar Dešman in Nastja Kolar.

DALLAS - Košarkarji severnoameriške ekipe NBA Dallas Mavericks, katere prvo ime je Slovenec Luka Dončić, lahko prvič med koronavirusno pandemijo spet prosto trenirajo v klubskih prostorih, so sporočili iz vodstva kluba. Novico je igralcem dan pred odprtjem dvoran sporočil dolgoletni prvi zvezdnik ekipe Dirk Nowitzki.

LONDON - Po novih testih v klubih angleškega nogometnega prvenstva je zdravstveno osebje v treh klubih angleške premier lige zabeležilo še štiri pozitivne primere okužbe z novim koronavirusom, je v sredo poročala francoska tiskovna agencija AFP. Skupaj je tako okuženih 12 članov klubov med angleško elito. Do srede je zdravstveno osebje opravilo 1008 testov med igralci in predstavniki klubov.