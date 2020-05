Turčija trdi, da je epidemijo zajezila, tudi zahvaljujoč odpornemu zdravstvenemu sistemu

Ankara, 28. maja - Turčija je še aprila beležila najvišje številke okužb z novim koronavirusom izven Evrope in ZDA in pojavljali so se strahovi pred zlomom zdravstvenega sistema in visokim številom smrti. Dober mesec pozneje oblasti trdijo, da je epidemija zajezena, smrtnost pa ni visoka. Uspeh pripisujejo odporni zdravstveni infrastrukturi in mlademu prebivalstvu.