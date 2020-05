V Tovarni olja Gea zavračajo obtožbe sindikata KSS

Slovenska Bistrica, 28. maja - Vodstvo Tovarne olja Gea iz Slovenske Bistrice je ostro zavrnilo navedbe predstavnikov Konfederacije slovenskih sindikatov (KSS), ki so prejšnji teden javnost obvestili o domnevnem kršenju z ustavo zagotovljenih pravic do sindikalnega povezovanja v njihovem podjetju. Kot so pojasnili za STA, dosledno spoštujejo slovensko zakonodajo.