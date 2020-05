Koreografska parafraza Dvojina - Javna površina z izgubljenima popotnikoma o nenavadnostih časa

Ljubljana, 28. maja - Na Trgu republike bo danes ob 12. in 13. uri stekla koreografska parafraza, poimenovana Dvojina - Javna površina, ki v okviru serije Dancers Without Answers poskuša slediti nenavadnostim časa, v katerem so se znašli ljudje, in v njem ujeti pogled na dva izgubljena popotnika z rdečimi potovalkami. Dogodek se bo ponovil na različnih lokacijah.