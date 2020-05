V ZDA število smrtnih primerov covida-19 preseglo 100.000

Washington, 28. maja - V ZDA so v sredo popoldne po vseh uradnih štetjih prišli do 100.000 mrtvih zaradi covida-19. Univerza Johnsa Hopkinsa je do takrat naštela 1,7 milijona okuženih z novim koronavirusom in 100.396 mrtvih zaradi covida-19. Na mejnik se je odzval demokratski predsedniški kandidat Joe Biden, predsednik ZDA Donald Trump ga ni omenjal.