Leipzig brez Kampla le do točke, Dortmund ostaja drugi

Berlin, 27. maja - V nemški nogometni ligi so danes končali tekme 28. kroga, tretjega pokoronskega. V torkovem osrednjem obračunu je Bayern v gosteh premagal Dortmund z 1:0 in se utrdil na vrhu. Ničle Dortmunda pa niso izkoristili njegovi najbližji zasledovalci Leipzig, Borussia Mönchengladbach in Bayer Leverkusen, ki so skupaj dosegli le dve točki.