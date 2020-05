Gozdarska inšpekcija junija v poostren nadzor vožnje v naravnem okolju

Ljubljana, 28. maja - Gozdarska inšpekcija bo junija poleg rednega nadzora izvedla tudi več nadzorov vožnje v naravnem okolju ter nabiranja gozdnih sadežev in plodov zunaj rednega delovnega časa. Namen nadzora bo predvsem zmanjšati število kršiteljev in ozaveščati, so sporočili s kmetijskega ministrstva.